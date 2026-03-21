Si svolgerà domani, domenica 22 marzo, alle 17.30, a Palazzo D’Amico la presentazione dei primi 24 pionieri a sostegno di Laura Castelli candidata sindaco di Milazzo. Interverranno la candidata sindaco Laura Castelli, il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e Matteo Sciotto, deputato di ScN all’Ars.

A seguire si svolgerà un mini tour per la città.

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