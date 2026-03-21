Milazzo, domenica la presentazione dei Pionieri per Castelli Sindaco. Presenti De Luca e Sciotto 21 Marzo 2026 Cronaca Si svolgerà domani, domenica 22 marzo, alle 17.30, a Palazzo D’Amico la presentazione dei primi 24 pionieri a sostegno di Laura Castelli candidata sindaco di Milazzo. Interverranno la candidata sindaco Laura Castelli, il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e Matteo Sciotto, deputato di ScN all’Ars. A seguire si svolgerà un mini tour per la città. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 554 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT