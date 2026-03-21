Quando l’alta cucina incontra l’anima della birra artigianale nasce un evento esclusivo e imperdibile. E’ quello che è successo al ristorante Caveau di Messina in una serata organizzata dal birrificio Sikania. Occasione per presentare le nuove birre della linea Futtitinni.

Un esclusivo menù gourmet con abbinamenti studiati per esaltare il sapore delle cinque birre proposte. Dalla cucina sono arrivati sui tavoli dei clienti: Baccalà in tempura con confettura di fragole, Fiore di zucca ripieni di alici e mozzarella, Polpettine di manzo con cipolla caramellata al vino rosso e salvia, Trofiette di pasta fresca mantecate in crema ai pisellini alla menta e patate al rosmarino e per chiudere il Cannolo scomposto.

Nei bicchieri sono state, invece, versate direttamente dall’imprenditore Daniele De Vincenzo, proprietario del birrificio e dal direttore commerciale Nunzio Visalli, la Futtitinni Bianca, Bionda, Rossa, Apa, e Nera.

«Queste birre tranne la bionda – spiega Daniele – sono sul mercato da gennaio e rappresentano l’ampliamento della linea, pensato per diversificare l’offerta. Birre che si presentano con gusti e stili nuovi e in questa serata sono stati accostati a piatti pensati per esaltare il loro sapore».

L’avventura del birrificio Sikania nasce nel maggio 2015 dalla passione e dall’entusiasmo di giovani imprenditori appassionati di buona birra e molto legati alla Sicilia. La loro birra punta tutto sulla qualità, sulla ricerca degli ingredienti e sulla creatività. La prima birra prodotta è stata la Minchia, non una semplice parola nata in Sicilia ma un’intercalare utilizzato in Italia e nel mondo. Nel marzo 2017 arriva un nuovo brand: la “Birra Futtitinni”, che tradotto in Italiano vuol dire fregatene. La missione del birrificio Sikania è quello di continuare a sdoganare il più possibile questa terminologia siciliana, crescendo e facendo conoscere a più persone i propri prodotti.

«Le birre futtitinni – spiega il direttore commerciale Nunzio Visalli – hanno tutte caratteristiche diverse e sono studiate per accontentare tutti i palati». Bianca – Prodotta con frumento privo di malta. Leggera e dissetante, dal colore chiaro tipicamente rinfrescante e per questo adatta all’estate. Si contraddistingue per il suo gusto speziale e leggero. Bionda – Si contraddistinguedall’aggiunta di miele di sulla. Ha un sapore amarognolo ma molto rinfrescante ed è moderatamente alcolica. Rossa – Caratterizzata dall’utilizzo di speciali malti caramellati e da un’aggiunta di nocciole dell’etna. Apa – Ha come ingredienti i luppoli americani che sprigionano sentori di pompelmo, fiori di arancio, ananas e mandarino che ne caratterizzano lo stile. Nera – Possiede sentori di frutta sotto spirito come le ciliegie, cioccolato, melassa, liquirizia, ruma, caffè.

«La serata – conclude Daniele De Vincenzo – per la sua particolarità ha attirato l’attenzione non solo sul menu ma sull’esclusività della birra. La vastissima offerta dei prodotti, infatti, rappresenta l’opportunità di scegliere la birra anche per accostamenti con piatti gourmet tradizionalmente abbinati al vino».

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