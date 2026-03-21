Al via oggi, sabato 21 marzo, il primo incontro pubblico con i cittadini di Pippo Midili, sindaco uscente in corsa per la riconferma.

Si comincia dal Tono. L’appuntamento è alle 17, al lido Horizon. Location appositamente scelta per dare l’opportunità a tutti i residenti della zona di prendere parte all’incontro.

Il primo cittadino parlerà di tutte le tematiche riguardanti l’area balneare della città, dalla zona a traffico limitato ai parcheggi. Dal nuovo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo alle motivazioni che hanno reso necessario lo spostamento delle barche attualmente sistemate nella spiaggetta della ngonia.

«Serve maggiore chiarezza – precisa Midili – per scegliere il proprio futuro con consapevolezza. Troppe storie raccontate male e recepite peggio. Il Tono è della città e con la città si stabiliscono le linee guida».

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