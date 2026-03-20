Ottimi risultati per il sodalizio milazzese della Asd Swimblu al campionato Regionale categorie junior – cadetti e senior. La Kermesse si è svolta nell’impianto comunale di Paternò dove hanno partecipato venti società a livello siciliano. La Swimblu Milazzo, in particolare, con diciotto atleti suddivisi tra le varie categorie.

Di rilievo le prestazioni dell’atleta mamertina Sofia Perdichizzi plurimedagliata a livello individuale nella categoria Senior salendo sul gradino più alto del podio in tutte le gare in cui era impegnata (50 – 100 – 200 – 400 – 800 stile e 200 misti). Nei 200 stile ha anche conseguito il nuovo Record Regionale con il tempo di 2.00.91 .

Ottimi riscontri anche da Giorgia Di Mario sempre nella sezione Senior dove conquista la medaglia di bronzo nei 200 /400 / 800 e 1500 stile. Al maschile categoria Cadetti medaglia d’argento per Pandolfo Aurelio nelle gare 200 misti – medaglia di bronzo nei 200 rana .

Nella classifica società la Swimblu Milazzo si posiziona al quarto posto su 18 squadre entrate a referto, nella sezione Junior e Senior al nono posto su 20 società entrate a referto. Soddisfazione per il comparto tecnico guidato dal duo Zappia Simone – Sandro Torre per l’ottima prova fornita dal gruppo Categoria.

«Ancora una volta e tra mille difficoltà – interviene Simone Zappia, allenatore – siamo riusciti a tirare fuori il meglio dai nostri atleti, un gruppo di ragazzi straordinari che non ha mai mollato di un centimetro nonostante il perdurare della criticità non avendo a disposizione l’impianto comunale (ormai da anni ), sperando che al più presto si possa risolvere una problematica che da anni limita e non poco il nostro comprensorio e le attività di sviluppo di tutti i comparti. Adesso pensiamo al Campionato Regionale Master che si svolgerà a Catania nell’impianto di Nesima nelle giornate di domani sabato 21 e domenica 22 marzo e che ci vede partecipare con 35 atleti di età compresa tra i 20 e i 65 anni, manifestazione che negli anni ci ha portato grosse soddisfazioni».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin