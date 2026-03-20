Il Comune di Milazzo ha ufficialmente dato il via alla procedura di gara per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale, con particolare riferimento al ripristino della copertura, compromessa dagli ultimi eventi meteorologici di forte intensità.

Sulla questione interviene il Movimento Sportivi Milazzesi.

«Il Movimento Sportivi Milazzesi esprime grande soddisfazione per la pubblicazione della gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale di Milazzo, per un investimento complessivo di oltre 424 mila euro – scrive in un comunicato stampa lil presidente Gianluca Venuti – Si tratta di un risultato atteso da tempo da tutto il mondo sportivo cittadino, che rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione di una struttura fondamentale per atleti, associazioni, scuole e cittadini. La piscina comunale, infatti, non è solo un impianto sportivo, ma un presidio sociale ed educativo di primaria importanza per il territorio».

«Accogliamo con favore l’avvio dell’iter amministrativo, che segna finalmente l’inizio di un percorso volto alla restituzione di uno spazio sicuro, moderno e pienamente funzionale alla comunità. È un segnale positivo che va nella direzione più volte auspicata dal nostro movimento: investire nello sport come leva di crescita, inclusione e benessere collettivo. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che i tempi di realizzazione siano rapidi e certi, affinché la struttura possa tornare fruibile nel più breve tempo possibile. Sarà inoltre importante garantire una gestione efficiente e qualificata dell’impianto, capace di valorizzarne appieno le potenzialità. Il Movimento Sportivi Milazzesi continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi del processo, mantenendo alto il livello di attenzione affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti per la città. Lo sport milazzese merita strutture adeguate e all’altezza delle proprie ambizioni».

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