Grave incidente autonomo nella frazione di Olivarella a Milazzo. Un ragazzo alla guida di una panda blu ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guard rail ed è rimasto ferito in maniera grave anche se all’arrivo dei medici era cosciente.

Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Milazzo.

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