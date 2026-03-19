Milazzo, incidente autonomo a Olivarella. Ferito un ragazzo 19 Marzo 2026 Cronaca Grave incidente autonomo nella frazione di Olivarella a Milazzo. Un ragazzo alla guida di una panda blu ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guard rail ed è rimasto ferito in maniera grave anche se all’arrivo dei medici era cosciente. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Milazzo. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.504 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT