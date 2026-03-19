«Grazie a chi è qui, ai volti nuovi ma anche quelli che in questi cinque anni di amministrazione mi sono stati accanto. Mi date e mi avete dato la forza di andare avanti». Il sindaco Pippo Midili ha aperto così il suo discorso in occasione dell’inaugurazione del Comitato Elettorale di via Pescheria. Davanti a tanti cittadini presenti all’apertura ha ufficialmente dato il via alla nuova fase della campagna amministrativa. Un appuntamento partecipato, che ha visto la presenza di rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno sostenuto l’amministrazione negli ultimi cinque anni, oltre a cittadini e sostenitori.

Così, con un’impostazione che parte dalla rivendicazione dei risultati e punta alla continuità, parte ufficialmente la corsa verso la riconferma. Midili nel suo intervento ha alternato toni istituzionali ad attacchi rivolti ai suoi avversari. In modo particolare nei confronti di Cateno De Luca con cui proprio in questi giorni si sono accesi i toni a suon di accuse e minacce di querela. E di Lorenzo Italiano: «C’è chi oggi prova a intestarsi meriti che appartengono a questa amministrazione. Il risanamento finanziario del Comune è di questa amministrazione. Ma ancora ci sono cittadini che pagano i suoi debiti».

Forte anche il richiamo all’identità cittadina: «Milazzo non è terra da colonizzare – precisa – respingendo etichette e narrazioni che definirebbero “stranieri” alcuni protagonisti della vita politica locale».

Il sindaco uscente ha riassunto il lavoro svolto dalla sua amministrazione che ha puntato tutto sulla progettualità «nonostante – ha sottolineato – Milazzo non fosse abituata», ottenendo risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. «In città sono arrivati oltre 100 milioni di euro di finanziamenti ottenuti per opere pubbliche».

Ampio spazio, infatti, è stato dedicato ai risultati economici. Secondo quanto detto, il valore patrimoniale del Comune sarebbe cresciuto significativamente, passando da circa 80 a 260 milioni di euro, con una disponibilità di liquidità di circa 8 milioni destinabili agli investimenti.

Tra i dati citati anche un incremento del reddito medio familiare, stimato in circa 2.500 euro in più rispetto all’inizio del mandato. Midili ha inoltre evidenziato le criticità ereditate dalle precedenti amministrazioni, soffermandosi su aspetti tecnici come il fondo crediti di dubbia esigibilità e le modalità di gestione dei dissesti finanziari adottate in altri contesti.

Sul fronte delle realizzazioni, il sindaco ha ricordato la riapertura del Teatro Trifiletti, simbolo di una città che torna a investire nella cultura dopo anni di abbandono. Sottolineato anche il coinvolgimento di imprese e professionisti locali nelle opere pubbliche.

Tra gli interventi citati figurano lavori di rifacimento stradale, marciapiedi e manutenzione del patrimonio urbano, realizzati – ha precisato – in linea con il programma quinquennale presentato alla città.

E a poi tracciato la rotta per i prossimi anni. Parlando di decine di progetti già pronti. «C’è ancora tanto lavoro da fare» , confessa Midili che ha parlato di un piano operativo con oltre 35 progetti già disponibili, molti dei quali in fase esecutiva. Tra le tante priorità indicate anche il miglioramento del sistema di convogliamento delle acque bianche e il potenziamento della viabilità urbana.

E tra i nuovi obiettivi da raggiungere c’è anche lo sport. Con nuovi investimenti, con l’idea di realizzare nuove strutture, tra cui un mini palazzetto, un secondo impianto e un nuovo campo sportivo. Confermato inoltre il mantenimento temporaneo dell’impianto “Salmeri” fino alla realizzazione delle nuove infrastrutture.

Tra le proposte anche lo sviluppo di un diportismo sostenibile, l’istituzione di un’isola pedonale per migliorare la vivibilità del centro e interventi per sostenere le attività economiche nelle ore serali.

In chiusura, Midili ha rivendicato la crescita del consenso politico registrata negli ultimi anni, evidenziando l’aumento dei consiglieri di maggioranza e manifestando fiducia nella possibilità di consolidare il mandato.

L’invito finale ai cittadini è stato quello di valutare l’operato amministrativo sulla base dei risultati concreti e dei progetti già pronti per essere realizzati: “Il programma è pubblico – ha concluso – ed è su quello che chiediamo di essere giudicati”

Insomma certo è che Pippo Midili sta trasformando il lavoro svolto nel punto di forza di questa sua campagna elettorale. Che non avrà sicuramente toni pacati.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin