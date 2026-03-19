Si è svolto ieri a Palazzo D’Amico l’incontro dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del Sì e del No per un voto consapevole”. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito pubblico, presentando in modo equilibrato le diverse posizioni sul tema del referendum. L’incontro è stato aperto dal sindaco della Città di Milazzo Pippo Midili e dell’Assessore alla Cultura Lydia Russo.

L’introduzione è stata affidata a Linda Cianci, presidente della F.U.C.I. Messina “Giorgio La Pira”, il confronto è entrato poi nel vivo con gli interventi dei relatori

Per le ragioni del “Sì”: Domenico Nania, già Vice Presidente del Senato della Repubblica, Candido Bonaventura, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia di Forza Italia.

Per le ragioni del “No”: Antonio Saitta, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Messina, Stefano Agosta, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Messina.

A moderare il dibattito Linda Cianci e la Cettina Orefici, presidente dell’Associazione culturale La Magnolia APS, promotrice dell’iniziativa.

Previsto anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico per favorire un confronto diretto e costruttivo tra relatori e cittadini.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per informarsi, comprendere meglio le diverse posizioni e contribuire a una partecipazione consapevole alla vita democratica.

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