Si è svolta oggi presso la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo la riunione del Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo, parte della rete nazionale dei Comitati dedicati all’assistenza ai lavoratori marittimi. I Comitati Territoriali del Welfare della Gente di Mare fanno parte di una struttura coordinata a livello nazionale che promuove iniziative a tutela dei marittimi che operano o transitano nei porti italiani, in linea con i principi della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006).

Attualmente sono attivi 26 comitati territoriali distribuiti nei principali scali portuali del Paese, con la funzione di raccordo tra istituzioni, autorità marittime, operatori portuali e associazioni del terzo settore, al fine di garantire accoglienza, assistenza e supporto alla comunità marittima. In tale contesto, il Comitato di Milazzo – attivo sin dal 2008 – ha avviato una nuova fase operativa, presentandosi con una rinnovata organizzazione e una rinnovata determinazione nel rispondere in maniera sempre più efficace e attuale alle esigenze dei marittimi, anche alla luce delle evoluzioni del settore e delle crescenti necessità di assistenza.

La riunione, presieduta dal Comandante della Capitaneria di Porto, ha rappresentato un significativo momento di confronto tra i membri del Comitato, costituito dall’Associazione Stella Maris, dai principali operatori del Porto (Corporazione dei Piloti, Gruppo Ormeggiatori; società Rimorchiatori Augusta) dall’Agenzia Marittima Paolo Laquidara, dalla Raffineria di Milazzo, dall’Avvisatore Marittimo, dal Cappellano del Porto, dal rappresentante diocesano dell’Apostolato del Mare e dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

Tema centrale dell’incontro è stata la presentazione della nuova struttura dell’Associazione Stella Maris del Porto di Milazzo, recentemente riorganizzata con la nomina del nuovo Presidente ed il rinnovo del Consiglio Direttivo.

L’Associazione rappresenta il punto di riferimento fondamentale per l’accoglienza e l’assistenza ai marittimi, operando in stretto raccordo con il Comitato e con le realtà del territorio. Nel corso dei lavori è emersa con forza la volontà condivisa di consolidare e sviluppare ulteriormente la rete di collaborazione tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di rendere il porto di Milazzo una realtà sempre più attenta all’accoglienza e al benessere dei naviganti, che ogni anno transitano nello scalo in numero superiore alle 50.000 unità. Anche l’amministrazione comunale di Milazzo e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno sempre mostrato attenzione e sensibilità verso ogni iniziativa volta a sostenere iniziative e progetti.

L’avvio dei lavori del Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo, nella sua veste rinnovata, segna dunque un passo importante verso un sistema di assistenza più moderno, efficiente e vicino ai bisogni reali dei lavoratori del mare.



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin