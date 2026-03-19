«Dalle parole ai fatti. Come promesso da Cateno De Luca e Matteo Sciotto durante il tour di sabato scorso a Milazzo, abbiamo depositato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge concreto che può cambiare il futuro della città». Lo dichiara Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord e candidata sindaco a Milazzo.

«La norma – spiega Castelli – prevede che il 10% delle entrate derivanti dalle accise sui prodotti petroliferi in Sicilia venga destinato ai comuni nei cui territori insistono impianti di raffinazione, come Milazzo. Parliamo di risorse certe e strutturali». I punti chiave della proposta: risorse dirette ai territori che sopportano l’impatto industriale, come riconoscimento dei costi ambientali, sociali e infrastrutturali; priorità ai comuni in dissesto o predissesto, per sostenere il risanamento dei bilanci; investimenti su servizi urbani, qualità della vita e sostenibilità ambientale.

«Per Milazzo – continua Castelli – stimiamo entrate tra gli 8 e i 10 milioni di euro l’anno già dal 2026. Una cifra che significa più servizi, interventi ambientali e maggiore stabilità finanziaria per il Comune». «La nostra è una proposta di giustizia territoriale: chi paga il prezzo delle raffinerie deve ricevere anche i benefici. Adesso vedremo chi ci sta davvero: invitiamo tutte le forze politiche a sostenerla».

Sul tema il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca afferma: «anche il collega Pino Galluzzo avrà l’opportunità di votarla e sostenerla insieme a noi. Sono certo che davanti a una norma di buon senso a favore del territorio non avrà difficoltà a battersi con noi». Sulla stessa linea l’onorevole Matteo Sciotto: «Questa è una battaglia di dignità per Milazzo e per tutti i comuni coinvolti dalla raffineria. Parliamo di territori che per anni hanno sopportato un impatto enorme senza ricevere adeguate compensazioni. Oggi finalmente si cambia passo». «Questo è il nostro modo di fare politica – conclude Castelli – portare risultati concreti per Milazzo e per i cittadini».

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