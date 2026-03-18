Si svolgerà venerdì 20 marzo, alle 10.30, presso Palazzo D’Amico la presentazione del progetto “Salute, Genere e Parità”, un’iniziativa promossa dal Comitato Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e interventi sul tema della salute di genere.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili, e del Comitato Pari Opportunità. Seguirà la presentazione del progetto da parte della dottoressa Grazia DiPaola, presidente del Comitato Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia.

Parteciperanno come relatori esperti di settore, la Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, Giuseppe Navarra, Past President della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e Malattie Metaboliche, Salvatore Cannavò, presidente eletto della Società Italiana di Endocrinologia. E ancora Biagio Bonfiglio, responsabile Sicilia della Società Italiana di Flebologia-Linfologia Emodinamica; Antonina Santisi, direttrice UOC Servizio di Psicologia ASP Messina.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Lucia Taormina, presidente di Soroptimist International d’Italia.

I lavori saranno moderati da Rosa Alba DiPaola, presidente del Soroptimist Club Milazzo.

Il progetto rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione sulla promozione della salute e della parità di genere, rafforzando la collaborazione tra istituzioni locali, mondo accademico e professionisti della salute.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin