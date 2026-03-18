E’ stato individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante che nella mattinata di ieri ha provocato il maxi tamponamento sull’autostrada A/20 tra gli svincoli di Villafranca e Milazzo, coinvolgendo oltre 50 veicoli.

Si tratta di un autista professionale di una ditta campana, pluripregiudicato, di anni 54 alla guida di un autoarticolato privo di revisione che, perdendo in maniera cospicua gasolio, ha reso viscida la tratta autostradale in diversi punti, causando la perdita di controllo dei veicoli diretti verso Palermo.

Indagini accurate da parte del personale della Polizia Stradale di Messina, hanno permesso di identificare l’autista e di denunciarlo per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, sequestrare il mezzo pesante e contestare amministrativamente la mancanza della revisione, la perdita del carico unitamente alla cattiva sistemazione. Ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

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