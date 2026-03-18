Domenica 22 marzo, alle 10.30, a Palazzo D’Amico, Carmelo Torre terrà una conferenza stampa nel corso della quale presenterà ufficialmente la propria candidatura a Sindaco di Milazzo.

«L’incontro – scrive Torre in una nota inviata alla stampa – rappresenterà non soltanto l’avvio formale di un percorso elettorale, ma anche l’occasione per rivolgere alla città una parola chiara, seria e responsabile sul presente e sul futuro di Milazzo. In un tempo in cui il dibattito pubblico rischia troppo spesso di essere travolto dall’enfasi, dalla concitazione e da una comunicazione, spesso scomposta, che tende più a impressionare che a convincere, si avverte l’esigenza di riportare la politica al suo significato più autentico: confronto tra idee, credibilità dei comportamenti, concretezza delle proposte, rispetto dell’intelligenza dei cittadini. Milazzo, del resto, è una città che non può essere trattata come un palcoscenico per esercizi di esibizione permanente. È una comunità viva, complessa, esigente, che merita serietà di linguaggio, misura nei toni e senso del limite istituzionale. Vi è una differenza profonda tra la forza della politica e il semplice rumore che talvolta la circonda; tra il vigore di una posizione e la sua rappresentazione teatrale; tra chi parla per chiarire e chi, invece, sembra confidare nel fatto che il clamore possa sostituire la sostanza. I cittadini sanno cogliere questa differenza molto meglio di quanto alcuni immaginino».

È in questa prospettiva che Carmelo Torre presenterà la propria candidatura: non come gesto isolato o come esercizio di presenza scenica, ma come proposta di un metodo e di una visione. Un metodo fondato sulla sobrietà, sulla concretezza, sull’ascolto e sul rispetto dovuto a una città che chiede di essere governata, non corteggiata con formule ad effetto. Una visione che intende restituire centralità ai problemi reali di Milazzo, al bisogno di buona amministrazione, alla qualità del dibattito civico, alla ricostruzione di un rapporto limpido tra politica e cittadini.

La conferenza stampa di domenica intende proporsi anche come un invito a riportare il dibattito elettorale entro un perimetro di correttezza, sobrietà e dignità istituzionale.

«Milazzo – conclude Torre – ha bisogno di una politica che torni a misurarsi con la realtà, non con gli effetti scenici. Ha bisogno di credibilità, non di frastuono; di responsabilità, non di esasperazione; di visione, non di propaganda. Tutto il resto può attirare attenzione per qualche istante. Ma una città si conquista davvero soltanto con la serietà, con il coraggio e con il rispetto».

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