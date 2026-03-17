. Nella galleria che precede l’uscita a Rometta ci sono oltre cinquanta mezzi coinvolti in un mega tamponamento. Una carambola di auto e camion. Non ci sono feriti gravi.

Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per prestare soccorso a persone in stato di shock.

Traffico, dopo l’incidente di ieri sera, nuovamente paralizzato in autostrada in direzione Palermo. Situazione particolarmente pericolosa perché molti automobilisti incolonnati cercano di invertire il senso di marcia. La polstrada sta coordinando il traffico e invitando al megafono gli autisti bloccati a non fare inversione. Al via anche i primi rilievi per stabilire le cause. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Al momento la circolazione è interrotta. Agli automobilisti provenienti da Palermo e diretti a Messina viene consigliato di uscire a Milazzo e rientrare a Rometta per evitare di restare bloccati.

IL COMUNICATO DEI VIGILI DEL FUOCO. Nuovo e imponente incidente ha richiesto l’invio urgente di numerose squadre del Comando di Messina. Intorno alle ore 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta in direzione Messina, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto numerosi mezzi, tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel. Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.





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