. Nella galleria che precede l’uscita a Rometta ci sono oltre una decina di mezzi coinvolti in un mega tamponamento. Una carambola di auto e camion. Non ci sono feriti gravi.

Diverse ambulanze del 118 sono intervenute per prestare soccorso a persone in stato di shock.

Traffico, dopo l’incidente di ieri sera, nuovamente paralizzato in autostrada in direzione Palermo. Situazione particolarmente pericolosa perché molti automobilisti incolonnati cercano di invertire il senso di marcia. La polstrada sta coordinando il traffico e invitando al megafono gli autisti bloccati a non fare inversione. Al via anche i primi rilievi per stabilire le cause. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Al momento la circolazione è interrotta. Agli automobilisti provenienti da Palermo e diretti a Messina viene consigliato di uscire a Milazzo e rientrare a Rometta per evitare di restare bloccati.

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