Dopo il mega tamponamento di stamattina la tratta della Autostrada A20 Messina–Palermo tra Rometta e Milazzo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso.

  Avvisi:

  • Traffico interrotto completamente nel tratto indicato
  • Deviazioni su viabilità alternativa
  • Rallentamenti e code nelle zone limitrofe

Consigli:

  • Evita l’area se possibile
  • Segui le indicazioni della polizia stradale, del servizio di assistenza al traffico di autostrade siciliane e dei pannelli luminosi
  • Mantieni prudenza anche nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci residui

Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso; la riapertura dipenderà dal ripristino delle condizioni di sicurezza.

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