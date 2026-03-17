A20, chiusa la tratta Rometta e Milazzo in entrambi i sensi di marcia. Gasolio sulla carreggiata 17 Marzo 2026 Cronaca Dopo il mega tamponamento di stamattina la tratta della Autostrada A20 Messina–Palermo tra Rometta e Milazzo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso. Avvisi: Traffico interrotto completamente nel tratto indicato Deviazioni su viabilità alternativa Rallentamenti e code nelle zone limitrofe Consigli: Evita l’area se possibile Segui le indicazioni della polizia stradale, del servizio di assistenza al traffico di autostrade siciliane e dei pannelli luminosi Mantieni prudenza anche nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci residui Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso; la riapertura dipenderà dal ripristino delle condizioni di sicurezza. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.969 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT