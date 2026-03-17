A20, chiusa la tratta Rometta e Milazzo in entrambi i sensi di marcia. Gasolio sulla carreggiata

A20, chiusa la tratta Rometta e Milazzo in entrambi i sensi di marcia. Gasolio sulla carreggiata

Dopo il mega tamponamento di stamattina la tratta della Autostrada A20 Messina–Palermo tra Rometta e Milazzo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso.

Avvisi:

Traffico interrotto completamente nel tratto indicato

Deviazioni su viabilità alternativa

Rallentamenti e code nelle zone limitrofe

Consigli:

Evita l’area se possibile

Segui le indicazioni della polizia stradale, del servizio di assistenza al traffico di autostrade siciliane e dei pannelli luminosi

Mantieni prudenza anche nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci residui

Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso; la riapertura dipenderà dal ripristino delle condizioni di sicurezza.

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