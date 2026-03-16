FLORESTA. I Vigili del fuoco del Comando di Messina salvano una famiglia proveniente da Catania, composta da due adulti e due bambini di 6 e 10 anni, rimasta impantanata con il proprio veicolo fuoristrada in una zona impervia del territorio di Floresta.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti con APS e pick-up 4×4 con modulo attrezzato. Per raggiungere la posizione, il personale di Patti ha dovuto affrontare un percorso di circa 4 chilometri di strada sterrata impervia resa particolarmente insidiosa dalle abbondanti piogge e dal fango. Le condizioni proibitive del terreno hanno ostacolato l’avanzamento dei mezzi di soccorso e di quelli della Forestale, rendendo necessario, in una fase dell’intervento, procedere a piedi per raggiungere tempestivamente i malcapitati.

Una volta individuata la famiglia, la priorità dei Vigili del fuoco è stata la protezione dei minori. I due bambini e i genitori, infreddoliti e bagnati, sono stati immediatamente accolti a bordo del mezzo VF per essere riscaldati e protetti dalle intemperie. Grazie al coordinamento con il sindaco locale e al supporto di due volontari del posto, esperti di percorsi off-road, la famiglia è stata accompagnata a valle in sicurezza. Il recupero dell’autovettura è stato gestito successivamente nel corso della serata.

Grazie alla rapidità d’azione dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Patti e alla collaborazione tra gli enti attivati, l’intero nucleo familiare ha potuto fare rientro a casa senza riportare conseguenze.

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