In merito alle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Cateno De Luca sulla campagna elettorale, il sindaco Pippo Midili interviene per chiarire la propria posizione e “tutelare l’immagine dell’Amministrazione comunale e della città”.

«Apprendo con vivo sconcerto e sincera preoccupazione le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole De Luca – afferma Midili –. Ritengo sia utile e necessario, per la coscienza di tutti e per la dignità delle persone coinvolte, che l’onorevole De Luca proceda a denunciare ai Carabinieri eventuali atti e fatti circostanziati, indicando con precisione ciò a cui fa riferimento».

Il primo cittadino invita quindi il parlamentare a chiarire pubblicamente il contenuto delle sue affermazioni. «Se vi sono state minacce – prosegue il sindaco – è doveroso che vengano denunciate e che siano indicati con chiarezza i fatti e le persone eventualmente coinvolte. Allo stesso modo, qualora l’onorevole De Luca, parlando di “mafiosetto” e invitando a “non fare il mafiosetto”, si riferisse alla mia persona, o a qualsiasi altro componenti della mia amministrazione, si tratterebbe di un’accusa di una gravità inaudita. Ritengo che la mia dignità valga molto più di qualsiasi competizione elettorale».

Midili sottolinea inoltre la necessità di evitare che si diffondano rappresentazioni distorte della realtà cittadina. «Se l’onorevole De Luca non specificherà nell’immediato a cosa si riferiva e non procederà alle opportune denunce – aggiunge – mi vedrò costretto a tutelare la mia dignità, la mia immagine e quella della città di Milazzo, oltre che dell’Amministrazione che rappresento, in ogni sede opportuna. Lo farò anche a costo di dedicare i prossimi mesi a questa attività piuttosto che alla campagna elettorale, pur di evitare che della nostra città venga diffusa un’immagine che non corrisponde alla realtà».

E conclude ribadendo il proprio auspicio per un confronto politico corretto e trasparente. «Auguro all’onorevole De Luca una buona campagna elettorale. Per quanto mi risulta, non vi sono stati rallentamenti o impedimenti nella città di Milazzo tali da giustificare le dichiarazioni che sono state rilasciate. Il confronto politico deve rimanere nell’alveo del rispetto reciproco e della verità dei fatti».

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