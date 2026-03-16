Giusi Cicciari si candida a sindaco di Merì. «Dopo mesi difficili, segnati da incertezza, silenzi e da una crisi istituzionale che ha lasciato il nostro Comune senza un punto di riferimento effettivo, ho maturato la decisione di candidarmi alla carica di Sindaco di Merì, spalleggiata dall’onorevole Pino Galluzzo. Ad affiancarmi, ci sarà il gruppo dell’ex assessore Carmelo Arcoraci, riferimento sul territorio dell’onorevole Tommaso Calderone» spiega Cicciari.

«La mia candidatura a sindaco, nasce con rispetto verso le persone e le istituzioni – continua Cicciari – con la convinzione profonda che Merì meriti di più; non rappresenta una candidatura contro qualcuno, ma per Merì e nasce per chi è stanco di assistere passivamente e vuole tornare a credere che il Comune sia la “Casa di Tutti” e non di pochi e per chi pensa che la politica debba essere servizio e non gestione del potere. Merì merita un’amministrazione presente, trasparente, merita un sindaco che viva il paese ogni giorno. Costruiremo un progetto aperto, fondato sulle competenze, sulle idee e sulla partecipazione. Un progetto che rimetta al centro il consiglio comunale, la legalità, la programmazione e il dialogo costante con i cittadini».

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