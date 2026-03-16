«Resto sorpresa dalle affermazioni del sindaco di Milazzo Pippo Midili nei confronti di Cateno De Luca – lo afferma in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata sindaco di Milazzo – Davanti a gravi atti intimidatori subiti da lui e dal suo staff, da un primo cittadino, mi sarei aspettata la ferma condanna e la piena solidarietà. Leggo invece dichiarazioni che fanno tutt’altro, di pieno ed ingiustificato vittimismo che non aiutano invece a trasmettere una cultura democratica che metta al primo posto la libertà delle persone di partecipare alla vita politica. Il sindaco Midili si chiama in causa, autonomamente, senza che dalle parole di Cateno De Luca, che basta ascoltare, si possa minimamente trarre alcun riferimento a lui, pretendendo anche risposte. Allora, parafrasando un’espressione evangelica, rispondo al Sindaco Midili: “Tu lo dici”»

«Sud chiama Nord vuole concentrarsi sui temi e le proposte ma nessuno neghi che anche a Milazzo ci siano casi nei quali vengono esercitate pressioni distorte sui cittadini per evitare di candidarsi con noi. Rassicuro il sindaco Midili sul fatto che è sempre nostra cura denunciare alle autorità competenti i comportamenti contrari alla legge».

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