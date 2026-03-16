Incidente sulla A20, subito dopo lo svincolo di Milazzo in direzione Messina, all’altezza di San Pier Niceto. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion è finito di traverso sulla carreggiata, bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni.

Nessun ferito. L’incidente ha però causato un significativo rallentamento della viabilità, le auto in transito sono bloccate da oltre mezz’ora.

Sul posto la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi e gestendo la viabilità e i Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo. L’area ritornerà percorribile dopo che sarà messa in sicurezza.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane invita a prestare attenzione

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