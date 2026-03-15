Pippo Midili inaugura oggi il Comitato Elettorale. Il 21 marzo l’incontro con i residenti del Tono 15 Marzo 2026 “In 5 anni di più che in 30. Con più visione e coraggio”. Con questo messaggio che sarà lo slogan che accompagnerà tutta la campagna elettorale, il sindaco Pippo Midili inaugurerà oggi alle, domenica 15 marzo, alle 18.30, il comitato elettorale. «Vi aspetto – invita i cittadini Midili – in Piazza della Repubblica angolo Pescheria. Con questa inaugurazione entriamo ancora di più nel vivo della campagna elettorale. Già da questa settimana verranno avviati gli incontri con i cittadini in tutte le zone della città. Si parte dal Tono sabato 21 marzo, ore 17. L’appuntamento è al lido Horizon». A scendere in campo per la conquista della poltrona di primo cittadino sono sei candidati. Oltre il sindaco uscente Pippo Midili, Lorenzo Italiano, Peppe Falliti, Michele Vacca, Laura Castelli e Carmelo Torre ultimo in ordine di tempo ad ufficializzare la candidatura. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 551 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT