“In 5 anni di più che in 30. Con più visione e coraggio”. Con questo messaggio che sarà lo slogan che accompagnerà tutta la campagna elettorale, il sindaco Pippo Midili inaugurerà oggi alle, domenica 15 marzo, alle 18.30, il comitato elettorale.

«Vi aspetto – invita i cittadini Midili – in Piazza della Repubblica angolo Pescheria. Con questa inaugurazione entriamo ancora di più nel vivo della campagna elettorale. Già da questa settimana verranno avviati gli incontri con i cittadini in tutte le zone della città. Si parte dal Tono sabato 21 marzo, ore 17. L’appuntamento è al lido Horizon».

A scendere in campo per la conquista della poltrona di primo cittadino sono sei candidati. Oltre il sindaco uscente Pippo Midili, Lorenzo Italiano, Peppe Falliti, Michele Vacca, Laura Castelli e Carmelo Torre ultimo in ordine di tempo ad ufficializzare la candidatura.

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