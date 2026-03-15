Domani 16 marzo, scuole chiuse a Milazzo. Il bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia prevede l’allerta Arancione per la Città del Capo.

Il sindaco Pippo Midili ha così deciso di firmare l’ordinanza di chiusura delle strutture scolastiche cittadine di ogni ordine e grado, il Castello, Piazza Nastasi e il Cimitero. Per l’emergenza sta per essere attivato anche il Coc, anche se in forma ridotta

Chiuse anche le scuole di San Filippo del Mela.

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