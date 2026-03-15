Chiuso a causa del maltempo l’ingresso dell’asse viario di Milazzo di San Paolino. Dopo la forte pioggia di queste ultime ore l’area è in questo momento è allagata.

Sul posto la Polizia Locale che sta dirottando il traffico e vietando l’ingresso al quartiere periferico della città fino a quando la situazione allagamenti non toernerà alla normalità.

AGGIORNAMENTO. Ingresso asse viario riaperto

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