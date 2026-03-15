Allagamenti nella zona a San Paolino (FOTO ARCHIVIO OGGI MILAZZO)Maltempo, chiuso l’ingresso dell’asse viario di San Paolino 15 Marzo 2026 Cronaca Chiuso a causa del maltempo l’ingresso dell’asse viario di Milazzo di San Paolino. Dopo la forte pioggia di queste ultime ore l’area è in questo momento è allagata. Sul posto la Polizia Locale che sta dirottando il traffico e vietando l’ingresso al quartiere periferico della città fino a quando la situazione allagamenti non toernerà alla normalità. AGGIORNAMENTO. Ingresso asse viario riaperto Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 2.153 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT