Nella notte scorsa, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del traffico marittimo, la Guardia Costiera di Milazzo ha individuato, a circa 5 miglia nautiche al largo di Capo Milazzo, una barca a vela di circa 15 metri di lunghezza alla deriva. L’unità, rinvenuta in stato di apparente abbandono e con le vele ancora aperte, risultava priva di persone a bordo.

La motovedetta della Guardia Costiera di Milazzo, giunta sul posto, ha effettuato i primi rilievi in mare, constatando come l’imbarcazione presentasse diversi elementi che lasciavano presumere un utilizzo

recente da parte di più persone.

Alla luce delle prime verifiche effettuate e degli elementi raccolti,

Per ragioni di sicurezza della navigazione e per consentire i successivi accertamenti investigativi, è stata quindi avviata l’operazione di recupero dell’imbarcazione. L’attività è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della società Rimorchiatori Augusta, che opera nel porto di Milazzo, il cui supporto

tecnico ha consentito il rimorchio della barca a vela fino allo scalo portuale.

Una volta giunta nel porto di Milazzo, l’unità è stata sottoposta a un’accurata ispezione da parte del personale della Guardia Costiera. Al termine delle verifiche, l’imbarcazione è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che coordinerà i successivi accertamenti e le indagini del caso.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin