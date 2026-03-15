BARCELLONA POZZO DI GOTTO. A meno di 24 ore dalle parole forti pronunciate a Milazzo da Cateno De Luca contro comportamenti mafiosi, sono arrivate minacce dirette nei suoi confronti a Barcellona Pozzo di Gotto.

«Cateno De Luca e due persone del nostro staff oggi – dichiara in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord – hanno vissuto ore difficili: sono stati inseguiti e minacciati da quattro balordi a bordo di una Mercedes scura. Stiamo predisponendo regolare denuncia alle autorità competenti. Domani mattina, alle ore 11.30, a Barcellona Pozzo di Gotto si svolgerà una conferenza stampa: di fronte a chiari atteggiamenti mafiosi non è accettabile l’omertà. Non bisogna avere paura di denunciare e tutta la comunità di Sud chiama Nord ci mette la faccia. La mafia fa schifo, i mafiosi fanno schifo e ci auguriamo che tutte le forze politiche regionali e nazionali condannino senza tentennamenti un fatto di una gravità inaudita, mettendoci la faccia senza timori e dimostrando con i fatti di stare dalla parte della legalità».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin