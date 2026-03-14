È stato inaugurato questa mattina, in via Piraino 40, il comitato elettorale di Laura Castelli, candidata sindaco della città di Milazzo. L’apertura della sede segna ufficialmente l’avvio della campagna elettorale e rappresenta un punto di riferimento per cittadini, sostenitori e volontari che da settimane stanno contribuendo alla costruzione di un ambizioso progetto per la città.

All’inaugurazione hanno partecipato anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e Matteo Sciotto, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di ScN.

Nel corso dell’iniziativa è stato lanciato il claim della campagna elettorale: “Gli stranieri, liberi da condizionamenti”, un messaggio che rivendica l’autonomia politica e amministrativa della candidatura di Laura Castelli.

«Essere considerati “stranieri” – ha dichiarato Laura Castelli – non è un limite, ma può diventare un punto di forza. Significa essere liberi da condizionamenti, da vecchie logiche e da quei sistemi di potere che per troppo tempo hanno frenato lo sviluppo di questa città».

«Anche Cateno De Luca nel 2018 veniva definito uno straniero quando decise di candidarsi a Messina – ha aggiunto Castelli – ma proprio perché libero da condizionamenti riuscì a vincere le elezioni e ad avviare un percorso di cambiamento che oggi viene riconosciuto come un modello amministrativo. È la dimostrazione che quando si è liberi si può davvero cambiare le cose».

Durante l’iniziativa è stato inoltre presentato il simbolo della prima lista a sostegno della candidatura di Castelli, mentre è già in fase di costruzione una seconda lista che andrà ad ampliare la coalizione.

«Nessuno deve avere paura di manifestare simpatia per un progetto alternativo solo perché qualcuno chiama e dice: “Stai attento, perché potrebbe succederti qualcosa… potrebbero toglierti una licenza o crearti problemi. ”Se io sento cose del genere, vado subito a fare denuncia. Perché le intimidazioni sono il simbolo di una cultura mafiosa. E noi la mafia la combattiamo in qualsiasi modo. Le campagne elettorali devono essere libere da qualsiasi condizionamento. Noi abbiamo idee, abbiamo un modello di sviluppo alternativo e ve lo faremo vedere. Per questo abbiamo scelto Laura Castelli come candidata sindaco di Milazzo. Una donna con gli attributi, con competenze e esperienza che rappresentano una marcia in più per Milazzo».

A sottolineare il valore politico della candidatura è intervenuto anche il deputato regionale Matteo Sciotto.

«Laura Castelli rappresenta una grande opportunità per Milazzo – ha affermato Sciotto – perché porta con sé esperienza istituzionale, competenza amministrativa e una visione chiara per il futuro della città. Il progetto che stiamo costruendo parte dal territorio ma ha anche una prospettiva più ampia, capace di collegare Milazzo alle opportunità regionali e nazionali».

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