Riaperti i termini per l’iscrizione al percorso ITS di specializzazione post diploma in “Informatico Biomedicale”, promosso a Milazzo dall’ITS Academy Nuove tecnologie della vita A. Volta.

Ancora disponibili diversi posti per chi è interessato ad acquisire una formazione specialistica tecnico-informatica nel settore sanitario e biomedicale. Il percorso è gratuito, ha durata biennale e il secondo anno si svolge direttamente nelle aziende partner dell’ITS Academy del territorio, dove gli allievi hanno l’opportunità di maturare sul campo competenze altamente qualificanti sui sistemi informativi sanitari, dispositivi medici e tecnologie innovative in sanità. Inoltre, gli studenti partecipanti ai corsi ITS, grazie alle misure messe in campo dall’Assessorato Regionale all’Istruzione, possono chiedere l’assegnazione di borse di studio che possono arrivare a superare anche gli 8.000 euro, finalizzate sia all’agevolazione della frequenza (che è obbligatoria e in presenza) al percorso, che alla realizzazione di “esperienze formative all’Estero”, sia in Europa che in Paesi extra UE.

«Il corso di Informatico Biomedicale permette ai giovani di acquisire proprio le competenze richieste dalle aziende biomedicali e dalle strutture sanitarie – sottolinea la presidente dell’ITS Academy Nuove tecnologie della Vita A. Volta (www.itsvoltapalermo.it), Maria Pia Pensabene – e soprattutto per i giovani di questo territorio (Milazzo e Provincia), questa rappresenta un’opportunità straordinaria in grado di coniugare formazione tecnica avanzata con opportunità lavorative concrete e vicine a casa. Per l’ITS Academy A. Volta è il secondo anno di presenza all’interno dell’Istituto Majorana di Milazzo, i ragazzi e le ragazze del Corso BIOTECH – Biotecnologo della qualità hanno appena completato il secondo anno di tirocinio e ad aprile, con gli esami di Stato già in calendario, conseguiranno il titolo legale di Tecnico Superiore che è un V EQF, spendibile anche nei concorsi pubblici, dove adesso è prevista una riserva di legge. Il nostro obiettivo è fornire ai giovani strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro senza perdere tempo».

E tra gli allievi del primo percorso ITS di Milazzo c’è chi lavora. E’ il caso di Antonio Caizzone, uno degli studenti del corso Biotech (video-testimonianza) e di Alessandra Milici, anche lei diplomanda del Corso Biotech (video-testimonianza). Dopo la parte d’aula e laboratorio, presso l’Istituto Majorana di Milazzo, hanno entrambi svolto 900 ore di tirocinio presso due delle aziende top del territorio, dove hanno subito potuto mettere in pratica subito quello che avevano studiato in aula e sperimentare concretamente e direttamente come le biotecnologie possono tutelare e migliorare la vita delle persone. «Oggi, loro per primi consigliano questo percorso a chi vuole costruirsi un futuro stabile e innovativo»

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