Il Campionato Regionale FIDESM Sicilia 2026 fa tappa a Milazzo. Sabato 14 e domenica 15 marzo al Palazzetto dello Sport “PalaMilone” si disputerà l’annuale appuntamento dedicato alle Danze Artistiche.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali, presieduta da Giovanni Gaglio, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario regionale per atleti, tecnici e appassionati della danza sportiva. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Milazzo, che per la prima volta ospita questa importante competizione regionale, destinata a richiamare centinaia di atleti e numerosi appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

In pista scenderanno ballerini di ogni provincia pronti a confrontarsi nelle diverse discipline della danza sportiva, tra cui latin style, danze accademiche, danze coreografiche solo latin e duo latin. I numeri dell’evento testimoniano l’importanza dell’appuntamento: oltre 700 ballerini attesi in gara, circa 40 tra tecnici e giudici, 60 società sportive partecipanti e 50 gruppi coreografici pronti a esibirsi sul parquet del PalaMilone. Si stima inoltre la presenza di circa mille persone per ciascuna giornata di gara, tra atleti, staff tecnici, accompagnatori e pubblico, con un significativo impatto anche sulle strutture ricettive del comprensorio.

«Siamo orgogliosi che Milazzo possa ospitare per la prima volta un evento di questa portata – dichiara l’assessore allo Sport Antonio Nicosia –. Il Campionato regionale FIDESM rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e di valorizzazione del nostro territorio. Accogliere centinaia di atleti provenienti da tutta la Sicilia significa offrire alla città due giornate di grande sport, spettacolo e partecipazione, con positive ricadute anche sul piano turistico ed economico».



Gli organizzatori hanno voluto inoltre esprimere un ringraziamento all’amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata dal sindaco e dall’assessore allo Sport, al lavoro dell’Ufficio Sport e alla collaborazione dell’Asd Svincolati, che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione.

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