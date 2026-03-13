Milazzo, inaugurazione comitato Laura Castelli. Mini tour per Milazzo con De Luca e Sciotto 13 Marzo 2026 Cronaca Domani, sabato 14 marzo, si aprirà ufficialmente la campagna elettorale della presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, candidata sindaco al comune di Milazzo. Alle 9.30 verrà inaugurato il comitato elettorale (Via Domenico Piraino 40, Milazzo) alla presenza di Cateno De Luca e Matteo Sciotto. Sarà l’occasione anche per lanciare il claim della campagna elettorale e presentare il simbolo della prima lista a sostegno della candidatura di Laura Castelli. Non mancheranno le sorprese. Al termine dell’inaugurazione, Laura Castelli, Cateno De Luca e Matteo Sciotto effettueranno un mini tour per le vie di Milazzo, visitando alcuni quartieri della città. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 379 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT