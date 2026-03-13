Carmelo Torre è il sesto candidato a sindaco di Milazzo. Come annunciato dopo la rottura con Sud Chiama Nord oggi ha inviato una nota alla stampa per mettere nero su bianco la sua decisione.

«Con grande senso di responsabilità e del dovere – dichiara – ho deciso di sciogliere ogni riserva e presentare ufficialmente la mia candidatura a sindaco della nostra Milazzo. Voglio offrire una proposta alternativa alle tradizionali dinamiche della politica locale».

Nel suo intervento, l’ex assessore comunale, ha espresso una forte critica nei confronti delle logiche dei partiti. «Non è più accettabile – afferma – che alla guida della nostra comunità vi siano persone che rispondono solo alla logica dei partiti e delle decisioni prese nelle stanze delle segreterie politiche. Il destino della città non deve essere deciso lontano dal territorio.

Torre ha anche rivendicato un forte legame con la comunità milazzese: «A chi dice di avere dalla propria parte due o tre onorevoli, io rispondo di averne quasi trentamila, tutti milazzesi e stanchi di vedere trasformata la nostra città in terra di conquista».

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