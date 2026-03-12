Spadafora, boom di iscrizioni al Liceo “G. Galilei”, incremento del 65%. Ecco gli indirizzi scelti 12 Marzo 2026 Nei Dintorni Il Liceo scientifico “G. Galilei” registra un risultato straordinario nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, con un incremento del 65%, segnale della crescente fiducia delle famiglie e del riconoscimento dell’istituto come punto di riferimento per la formazione scientifica nel territorio. A trainare questo risultato sono soprattutto gli indirizzi di scientifico tradizionale e scientifico opzione scienze applicate, arricchiti da percorsi innovativi orientati alle professioni del futuro. In particolare si distinguono le curvature di scienze applicate “Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale” e “Biomedico”, che integrano la didattica curricolare con attività laboratoriali, ricerca applicata e collaborazioni con il mondo universitario. La dirigente scolastica Giovanna De Francesco sottolinea il valore strategico dell’offerta formativa: «L’aumento delle iscrizioni conferma che studenti e famiglie riconoscono la qualità di un progetto educativo fondato sulle competenze scientifiche e sull’attenzione alle professioni emergenti. I percorsi in ambito biomedico, nella scienza dei dati e nell’intelligenza artificiale offrono strumenti concreti per orientare i ragazzi verso percorsi universitari e professionali di grande attualità». Nel tempo il liceo ha costruito un modello didattico che unisce rigore scientifico, innovazione tecnologica e apertura internazionale. Gli studenti partecipano regolarmente a laboratori, seminari universitari, attività STEM e collaborazioni con enti di ricerca, con particolare attenzione anche alla promozione delle discipline scientifiche tra i giovani e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella scienza. Un elemento centrale del percorso formativo è la Formazione Scuola Lavoro (FSL), che permette agli studenti di confrontarsi con contesti formativi e professionali reali. Tra le esperienze più significative figura lo stage a Londra rivolto alle classi terze e quarte, una full immersion nelle discipline STEM. Durante il soggiorno gli studenti hanno partecipato a lezioni e workshop nei principali musei scientifici della città, tra cui Science Museum, Natural History Museum e Wellcome Collection, approfondendo il lessico tecnico e le conoscenze attraverso attività interattive e laboratori. Queste iniziative rientrano in una strategia educativa più ampia che comprende laboratori tematici, project work, accreditamento Erasmus+ e convenzioni con università, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti concreti per orientarsi nel mondo accademico e professionale. Il forte incremento delle iscrizioni conferma quindi il ruolo del Liceo “Galilei” come polo di eccellenza nella formazione scientifica, capace di coniugare tradizione liceale e innovazione e di preparare gli studenti alle sfide della medicina, dell’ingegneria, dell’informatica e delle tecnologie emergenti. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 273 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT