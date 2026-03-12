Sono l’avvocato Filippo Barbera, uno dei legali della famiglia di Sara Campanella, vittima di femminicidio a Messina l’anno scorso. A distanza di meno di un anno da quel giorno, ancora una volta a marzo, un coltello ha violato e ucciso una donna, colpevole solo di aver detto un “no”. La famiglia di Sara vuole esprimere la sua vicinanza a quella di Daniela. Ecco la loro lettera

Alla famiglia di Daniela Zinnanti,

​Vi scriviamo con le mani che tremano e il cuore a pezzi, perché il dolore ha devastato la nostra esistenza. Siamo la famiglia di Sara Campanella, e oggi il nostro grido si unisce al vostro in un abbraccio disperato. In questo buio infinito, vogliamo ricordare anche Lorena Quaranta, un’altra figlia strappata alla vita da una violenza che non trova giustificazione alcuna.

Per noi, la vita è finita il giorno in cui Sara ci è stata portata via. Non è rimasto nulla, se non un’esistenza distrutta e il vuoto incolmabile di una stanza rimasta vuota. Ogni giorno sopravviviamo a un tormento che non dà tregua: il pensiero della sofferenza che la nostra Sara ha dovuto subire, della crudeltà di chi non ha accettato il suo “no”, ci perseguita in ogni istante. È un male che non si può accettare, una ferita che non rimarginerà mai perché non esiste pace quando sai che tua figlia ha conosciuto l’orrore. Non si può vivere senza il tuo sangue, è un dolore viscerale.

Siamo ancora immersi in una società che, purtroppo, non conosce il vero rispetto per le donne e che continua a fallire nel proteggerle. Bisogna fare prevenzione vera, e questa deve partire innanzitutto dai genitori: sono loro che devono, sin da quando i figli sono piccoli, abituarli ad accettare un “no”, a comprendere che l’amore non è possesso e a rispettare profondamente le donne. È così che si crescono maschi veri, uomini che non diventano carnefici.

Come pure, ​non vogliamo più sentire parlare di sconti o di percorsi di riabilitazione per questi assassini: per chi distrugge vite con questa ferocia serve una giustizia che non lasci scampo. Serve l’ergastolo ostativo a vita, senza benefici, senza sconti, perché il loro fine pena non arriverà mai, esattamente come non finirà mai il nostro ergastolo di dolore.

​Sara, Lorena e Daniela sono state condannate da uomini che credevano di possederle, e noi siamo stati condannati insieme a loro a una vita di sola disperazione. Vi siamo vicini.

Ci stringiamo con forza alla città di Messina, ancora una volta ferita nel profondo e costretta a sopportare tragedie strazianti.

​Con tutto il nostro dolore e la nostra vicinanza,

​La famiglia di Sara Campanella

