Il Consigliere comunale Lorenzo Italiano ha recentemente segnalato alcune criticità relative ai locali comunali destinati agli incontri tra minori e genitori, spazi sensibili istituiti dall’Autorità Giudiziaria per garantire momenti di colloquio protetti, sotto supervisione di operatori sociali.

Nei giorni scorsi, l’accesso ai locali per una verifica diretta non è stato consentito, condizione che ha limitato l’esercizio delle funzioni istituzionali di controllo previste dall’art. 43 del TUEL.

Il Consigliere Italiano, nell’interesse della trasparenza e della tutela dei minori, ha quindi deciso di rivolgersi alle Autorità competenti, tra cui il Prefetto di Messina e il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, affinché vengano accertate le condizioni dei locali e la correttezza della gestione del servizio.

La vicenda non ha finalità polemiche, ma mira a stimolare un confronto costruttivo sulla qualità dei servizi sociali, sull’adeguatezza degli spazi e sulla necessità di garantire ambienti sicuri, accoglienti e professionali per i minori coinvolti.

L’obiettivo comune resta il miglioramento dei servizi e la tutela dei cittadini più vulnerabili, con l’attenzione che una comunità responsabile deve riservare ai suoi minori.

