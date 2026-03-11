Tutela dei minori, il consigliere Lorenzo Italiano segnala criticità nei locali per incontri protetti 11 Marzo 2026 Cronaca Il Consigliere comunale Lorenzo Italiano ha recentemente segnalato alcune criticità relative ai locali comunali destinati agli incontri tra minori e genitori, spazi sensibili istituiti dall’Autorità Giudiziaria per garantire momenti di colloquio protetti, sotto supervisione di operatori sociali. Nei giorni scorsi, l’accesso ai locali per una verifica diretta non è stato consentito, condizione che ha limitato l’esercizio delle funzioni istituzionali di controllo previste dall’art. 43 del TUEL. Il Consigliere Italiano, nell’interesse della trasparenza e della tutela dei minori, ha quindi deciso di rivolgersi alle Autorità competenti, tra cui il Prefetto di Messina e il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, affinché vengano accertate le condizioni dei locali e la correttezza della gestione del servizio. La vicenda non ha finalità polemiche, ma mira a stimolare un confronto costruttivo sulla qualità dei servizi sociali, sull’adeguatezza degli spazi e sulla necessità di garantire ambienti sicuri, accoglienti e professionali per i minori coinvolti. L’obiettivo comune resta il miglioramento dei servizi e la tutela dei cittadini più vulnerabili, con l’attenzione che una comunità responsabile deve riservare ai suoi minori. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 273 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT