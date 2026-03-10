Il Comune di Milazzo compie un nuovo passo verso la transizione energetica e la sostenibilità ambientale. Il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 ha infatti pubblicato il bando per l’affidamento in concessione, tramite progetto di finanza, finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e alla concessione dei diritti di superficie per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale.

La procedura, avviata ai sensi dell’articolo 193 del D.lgs. n. 36/2023, prevede come data di scadenza per la presentazione delle offerte l’8 aprile 2026.

L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio comunale, trasformandola in una risorsa concreta a beneficio della collettività. Attraverso la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sarà infatti possibile creare una rete collaborativa tra produttori e consumatori di energia, consentendo anche ai soggetti in condizioni di povertà energetica di aderire alla comunità e ottenere una riduzione della bolletta elettrica.

Il progetto prevede la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici che verranno installati su edifici e aree di proprietà comunale, con particolare riferimento agli immobili istituzionali e scolastici. Contestualmente sarà costituita la Comunità Energetica Rinnovabile a servizio dei cittadini, promossa dallo stesso Comune.

Tutti i costi di realizzazione degli impianti, di gestione e di avvio della CER saranno sostenuti integralmente dalla società proponente per l’intera durata della convenzione, senza oneri a carico dell’ente.

«Attraverso l’utilizzo degli edifici istituzionali e scolastici – spiega il sindaco Giuseppe Midili – potremo favorire un sistema di autoproduzione di energia che consentirà di abbassare le bollette alle aziende e ai cittadini che decideranno di aderire alla società consortile, senza alcun investimento iniziale ma con un risparmio immediato che può arrivare fino al 20%».

«Si tratta di un progetto innovativo – prosegue il primo cittadino – che unisce benefici ambientali e benefici sociali, creando allo stesso tempo un modello di collaborazione virtuosa tra pubblico, privato e famiglie. Milazzo è tra i primi Comuni siciliani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti a promuovere questo modello, guardando a un futuro in cui le iniziative green possano essere accessibili a tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche o dalla disponibilità di un tetto su cui installare impianti».

L’iniziativa rappresenta quindi un importante passo verso una città più sostenibile, solidale ed energeticamente autonoma, capace di coniugare innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente e vantaggi concreti per la comunità.

