Milazzo rientra nella programmazione degli interventi di housing sociale promossi dall’Assessorato regionale ai Lavori pubblici e attuati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, che potrà contare complessivamente su 55 milioni di euro destinati a progetti di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del patrimonio abitativo.

Tra gli interventi previsti figura anche quello che interesserà il territorio di Milazzo, con la realizzazione di sei alloggi residenziali sociali in via San Paolino, in contrada Baronello, attraverso la demolizione del vetusto edificio monopiano attualmente esistente e la successiva costruzione delle nuove unità abitative.

Il programma rientra nelle misure dedicate all’housing sociale, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rafforzare le politiche abitative attraverso la realizzazione di nuovi alloggi e il potenziamento dell’offerta di edilizia pubblica.

Il Consiglio di amministrazione dello IACP ha già approvato l’atto di indirizzo, documento trasmesso alla Regione che definisce la pianificazione degli interventi. Secondo il cronoprogramma stabilito, entro il mese di giugno dovranno essere predisposti i progetti esecutivi, mentre la conclusione dei lavori è fissata entro dicembre 2030.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Milazzo Pippo Midili, che sottolinea l’importanza dell’inserimento della città nella programmazione regionale. «Si tratta di un intervento significativo per il nostro territorio – afferma il sindaco Midili – perché consente di rafforzare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e di dare una risposta concreta al bisogno abitativo di molte famiglie. La realizzazione di nuovi alloggi in contrada Baronello rappresenta un passo importante nella direzione della rigenerazione urbana e del miglioramento della qualità della vita nei quartieri della nostra città».

Il primo cittadino ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento al neo presidente dello IACP, Beppe Picciolo, per l’attenzione dimostrata nei confronti della città. «Desidero ringraziare il presidente Picciolo – aggiunge Midili – per la sensibilità e l’attenzione che ha voluto riservare a Milazzo inserendo questo intervento nella programmazione dell’Istituto. La collaborazione tra enti è fondamentale per affrontare in maniera concreta le esigenze del territorio e per dare risposte efficaci alle famiglie». «Continueremo a lavorare in sinergia con la Regione e con lo IACP – conclude il sindaco – affinché questi progetti possano essere portati avanti nei tempi previsti e tradursi in opportunità reali per la comunità».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin