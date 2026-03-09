Prosegue la stagione teatrale promossa dall’amministrazione comunale di Milazzo al Teatro Trifiletti di Milazzo. Il prossimo appuntamento è in programma martedì 10 marzo, alle 21, quando il palcoscenico del teatro cittadino ospiterà la commedia “L’arte della truffa”, con protagonista Biagio Izzo, affiancato da Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.

Lo spettacolo, diretto da Augusto Fornari, propone una brillante commedia di atto unico della durata di circa 100 minuti, capace di alternare ritmo farsesco e situazioni comiche a momenti di ironia più raffinata, offrendo al pubblico una serata di grande divertimento.

Al centro della storia c’è Gianmario, imprenditore edile da tre generazioni e gentiluomo del Papa, in attesa dell’esito di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli. Alla vigilia della risposta decisiva, la sua vita viene sconvolta dall’arrivo inatteso di Francesco, fratello della moglie e truffatore esperto, costretto agli arresti domiciliari proprio a casa sua. Preoccupato per la reputazione della famiglia e dell’azienda, Gianmario vede il proprio mondo andare in frantumi quando nuovi problemi si abbattono su di lui. Paradossalmente sarà proprio la presenza del cognato a rivelarsi decisiva per aiutarlo a uscire indenne da un raggiro colossale.

Nelle note di regia, Augusto Fornari sottolinea come dirigere una commedia dal forte sapore farsesco rappresenti una sfida affascinante: l’obiettivo è trovare un equilibrio tra commedia e farsa, permettendo ai due generi di convivere senza che l’uno sovrasti l’altro. Un equilibrio che, grazie all’energia scenica di Biagio Izzo e a una compagnia di attori di grande esperienza, dà vita a uno spettacolo che restituisce al pubblico un credibile e divertente spaccato di vita.

«La stagione teatrale continua a offrire spettacoli di qualità e grande richiamo – dichiara il sindaco di Milazzo, Pippo Midili –. Portare sul nostro palcoscenico artisti amati dal pubblico come Biagio Izzo significa rafforzare il ruolo del “Trifiletti” come punto di riferimento culturale per la città e per tutto il comprensorio. Invitiamo i cittadini e gli appassionati di teatro a partecipare a questo nuovo appuntamento che, ne siamo certi, saprà regalare una serata di divertimento e di grande teatro».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin