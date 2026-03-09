Mercoledì 11, alle 11.30, sarà presentato ufficialmente il Bilancio POP (Popular Financial Reporting), il nuovo strumento di rendicontazione pensato per rendere più chiara, accessibile e trasparente la gestione delle risorse pubbliche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione avviata con l’Università di Messina, in particolare con il Dipartimento di Economia, a seguito dell’accordo approvato dalla Giunta comunale la scorsa estate. Per la redazione del documento è stato previsto uno stanziamento di 5.000 euro, ritenuto necessario e funzionale al perseguimento di un preciso interesse pubblico: rendere l’attività amministrativa più comprensibile e vicina ai cittadini.

Il Bilancio POP rappresenta una versione “a misura di cittadino” del tradizionale bilancio comunale. A differenza del documento tecnico-contabile, spesso complesso e di difficile lettura per i non addetti ai lavori, il Bilancio POP illustrerà in modo semplice e immediato da dove provengono le risorse dell’Ente, come vengono impiegate e quali risultati producono. Accanto ai dati economici saranno utilizzati grafici, esempi concreti e spiegazioni intuitive per facilitare la comprensione delle scelte amministrative.

Attraverso questo strumento i cittadini potranno avere un quadro chiaro dell’utilizzo delle risorse comunali: dalla manutenzione delle strade ai servizi sociali, dalla cultura alla scuola, fino agli investimenti e ai progetti futuri. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza e favorire una partecipazione più consapevole alla vita pubblica.

Per la realizzazione del documento, l’amministrazione guidata dal sindaco Pippo Midili si avvale del supporto scientifico e metodologico dell’Ateneo messinese, che da anni approfondisce i temi della gestione pubblica, della trasparenza amministrativa e del coinvolgimento civico.

«Con il Bilancio POP compiamo un passo concreto verso una maggiore trasparenza – dichiara il sindaco Midili –. Vogliamo spiegare in modo chiaro come vengono utilizzate le risorse pubbliche, quali sono le priorità dell’amministrazione e quali risultati stiamo ottenendo. Rendere il bilancio comprensibile significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e promuovere una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della nostra comunità».

La presentazione dell’11 rappresenterà un momento di confronto e condivisione con la cittadinanza, nel segno della trasparenza e della collaborazione tra istituzioni e territorio.

