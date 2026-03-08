Inaugurato dalla Ss Milazzo lo Stadio delle Palme di Capo Milazzo. L’impianto, riaperto la riqualificazione, è stato dedicato alla memoria del compianto dirigente mamertino Salvatore Andaloro.

Alla cerimonia ha preso parte tutta la dirigenza della società calcistica mamertina, insieme alla famiglia di Salvatore, ai componenti regionali Figc Pippo Molino e Leonardo La Cava e a un gran numero di tifosi, giovani calciatori e cittadini milazzesi. A benedire la struttura è stato padre Dario Mostaccio.

L’impianto verrà utilizzato dalla prima squadra per gli allenamenti settimanali ma accoglierà anche tutto il settore giovanile che, dopo l’ottenimento dell’omologazione, potrà anche disputare i propri incontri ufficiali.

« Ringraziamo -scrive la SS Milazzo in un comunicato stampa – la Fondazione Lucifero e il suo commissario Francesco Mangano, i volontari e le ditte Andaloro Coating; Energo; SG Innovation; ElettroSud Spa; DEHOD srl; S.E.A.Trasporti; Polito edilizia; Tipografia Lombardo; Trinchera edilizia e NewLogi Service che hanno contribuito alla buona riuscita dei lavori».

