Taglio del nastro per il nuovo parcheggio di via Impallomeni al borgo di Milazzo. Dopo anni di abbandono e degrado, l’area che nel tempo era diventata ricettacolo di rifiuti e sterpaglie, è stata riqualificata e restituita alla città con 81 nuovi posti auto a servizio dei residenti e dei visitatori.

L’intervento è stato realizzato a costo zero per le casse comunali, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo complessivo di circa 1 milione e 500 mila euro.

I parcheggi saranno fruibili già nei prossimi giorni. In una prima fase la sosta sarà gratuita con disco orario di un’ora, mentre tra alcuni mesi – presumibilmente a partire dall’estate – l’area diventerà a pagamento con una tariffa di 80 centesimi l’ora.

«È un giorno importante – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Midili – e con orgoglio consegniamo alla città quest’area riqualificata, oggi finalmente restituita ai cittadini e resa funzionale alle esigenze del territorio».

All’inaugurazione, per la benedizione era presente padre Saverio Cento.

Il primo cittadino ha inoltre anticipato il prossimo step del progetto, che prevede la realizzazione di una struttura sopraelevata destinata anch’essa a parcheggio. Proprio in vista di questo futuro ampliamento si è scelto di non procedere con la piantumazione di alberi nell’area.

Il nuovo parcheggio contribuirà a rendere più accessibile e servita l’intera zona del borgo, non solo per le attività legate alla movida, ma anche per i numerosi servizi presenti e in fase di attivazione. L’area, infatti, sarà utile per i visitatori del Santuario di San Francesco di Paola e per il nuovo ospedale di comunità, la cui apertura è prevista il prossimo mese.

Nella stessa zona sono già presenti importanti servizi sanitari come la guardia medica, il consultorio e il centro vaccinale, ai quali si aggiungeranno presto anche il centro di salute mentale, il 118 con le ambulanze e la radiologia d’urgenza, servizi fondamentali per contribuire ad alleggerire il lavoro del pronto soccorso.

«Contestualmente alla realizzazione del parcheggio – ha aggiunto il sindaco Midili – abbiamo potuto intervenire anche sul costone roccioso sovrastante, che rappresentava un rischio per la vicina chiesa di Chiesa di San Rocco. Inoltre è stato recuperato e messo in sicurezza anche il muro seicentesco, grazie a un lavoro svolto in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Culturali».

Un intervento atteso da tempo che, dopo le polemiche iniziali, consegna alla città un’infrastruttura strategica per una zona densamente popolata e caratterizzata da un forte traffico veicolare, offrendo finalmente una risposta concreta alla carenza di posti auto nel quartiere.

