Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato un finanziamento di 100.000 euro al Comune di Milazzo per il progetto di riqualificazione della scuola elementare di Santa Marina, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicati al miglioramento e alla modernizzazione delle infrastrutture scolastiche.

L’intervento consentirà di avviare un programma di lavori finalizzati a rendere gli ambienti scolastici più sicuri, funzionali e adeguati alle esigenze della didattica moderna, contribuendo al miglioramento della qualità degli spazi destinati agli studenti e al personale scolastico.

Il progetto rappresenta un passo significativo per la comunità locale e per il sistema educativo del territorio, rafforzando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso scuole sempre più innovative, inclusive e sostenibili.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Pippo Midili –. Investire sulla scuola significa investire sul futuro dei nostri bambini e del nostro territorio. Grazie alle risorse del PNRR stiamo migliorando la qualità degli spazi scolastici per offrire agli studenti ambienti più moderni, sicuri e adatti alle nuove esigenze della didattica».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo, che ha sottolineato l’importanza di continuare a intercettare risorse utili allo sviluppo delle infrastrutture cittadine. «Continueremo a lavorare senza sosta – ha aggiunto Romagnolo – per cogliere tutte le opportunità di finanziamento disponibili, con l’obiettivo di valorizzare le strutture pubbliche e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini».

L’intervento sulla scuola di Santa Marina si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino, che l’Amministrazione comunale sta portando avanti attraverso fondi nazionali ed europei destinati al miglioramento delle strutture educative del territorio.

