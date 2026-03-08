Una giornata di festa e grande emozione per la comunità milazzese che ha celebrato il traguardo dei 100 anni della signora Fortunata La Malfa. La “nonnina” ha festeggiato questo importante anniversario circondata dall’affetto della famiglia e dei parenti nel corso di un momento conviviale organizzato presso il ristorante La Fenice.

Alla festa erano presenti i due figli, Carolina e Francesco Ullo, insieme ai tre nipoti Davide, Andrea e Roberta e ai quattro pronipoti Gabriele, Giorgia, Alice e Chiara, oltre a numerosi familiari e amici. Per l’occasione uno dei figli, che vive all’estero, è rientrato appositamente insieme alla moglie per condividere con la madre questo straordinario traguardo.

Anche il sindaco Pippo Midili ha voluto personalmente porgere gli auguri dell’Amministrazione comunale alla neo centenaria, consegnandole un omaggio floreale e intrattenendosi con lei in un cordiale momento di conversazione. Lucida e sorridente, la signora Fortunata ha raccontato alcuni episodi della sua lunga vita, ricordando come abbia sempre condotto un’esistenza attiva.

Con orgoglio ha ricordato di aver utilizzato la bicicletta per i suoi spostamenti fino all’età di 87 anni, segno di una vitalità e di uno spirito indipendente che ancora oggi la contraddistinguono.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin