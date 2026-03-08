Incidente a Capo Milazzo, auto sbanda e travolge opel parcheggiata. Feriti i passeggeri

Incidente a Capo Milazzo, auto sbanda e travolge opel parcheggiata. Feriti i passeggeri

Incidente nella notte a Capo Milazzo. Poco prima del ristorante la Baia una Ford che scendeva in direzione Milazzo, a quanto pare a velocità sostenuta, ha perso il controllo e ha travolto un’opel rossa parcheggiata. Su entrambe le vetture c’erano due persone.

Tre sono rimasti feriti anche se non in modo grave.

La Ford ha fermato la sua corsa ribaltandosi su un lato. Quasi totalmente distrutta la macchina che invece era parcheggiata sul lato destro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Milazzo.

Una folla di persone si è subito raccolta sul posto dell’incidente. Pezzi delle autovetture, andati in frantumi, erano sparpagliati sul marciapiede e nelle aiuole circostanti.

Ancora da stabilire con precisione la dinamica dell’incidente. Spetterà ai Carabinieri definire i dettagli dopo i rilievi del caso.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin