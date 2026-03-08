L’ Istituto superiore Antonello sugli scudi in questi ultimi giorni. La scuola guidata dalla dirigente Daniela Pistorino ha fatto il pieno di primi posti. Presso l’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia si è svolta la quinta edizione della Borsa di Studio “Peppino Falconio”, un appuntamento di grande valore formativo e culturale dedicato agli studenti degli istituti alberghieri e finalizzato a valorizzare il talento dei giovani e il legame tra scuola, innovazione e territorio.

Tema dell’edizione 2026 “Le scienze e tecnologie alimentari tra presente e futuro”, un argomento che ha stimolato i partecipanti a coniugare creatività culinaria, conoscenze scientifiche e attenzione alla qualità degli ingredienti.

Protagonista assoluto della giornata Vincenzo Saja, alunno della classe 5B Enogastronomia dell’Istituto Antonello, che ha ottenuto importanti riconoscimenti: 2° classificato assoluto, Premio speciale per Tecnica e Pulizia nell’esecuzione, Iscrizione al primo anno della facoltà di Bioscienze presso l’Università degli Studi di Teramo.

Lo studente ha presentato il piatto “Armonia Mediterranea”, una preparazione che esprime equilibrio tra tradizione, tecnica e valorizzazione delle materie prime del territorio. Il piatto consiste in un rotolino di pesce spada e melanzane, farcito con gambero rosso di Mazara e nocciole dei Nebrodi, accompagnato da spuma di patate e bisque di gambero.

Ma non finisce qui. L’Antonello ha conquistato il primo posto anche ad un’altra competizione.

Ha ottenuto il Primo posto al Concorso Nazionale AIBES con Ryan Salvatore Vitrano.

Ryan Salvatore Vitrano, studente della classe 4ª SV, ha conquistato il 1° posto al Concorso Nazionale AIBES riservato agli Istituti Alberghieri, grazie al suo long drink “Gost”, che ha colpito la giuria per creatività, equilibrio e tecnica.

La competizione si è svolta presso l’IIS Enzo Ferrari di Battipaglia e ha visto sfidarsi giovani talenti della mixology provenienti da scuole alberghiere di tutta Italia. Il tema della gara prevedeva la realizzazione di un cocktail long drink a basso tenore alcolico (≤15°), mettendo alla prova abilità, innovazione e professionalità dei partecipanti.

Grazie a questa straordinaria performance, Ryan si è aggiudicato 2.000 euro in attrezzature professionali e il prestigioso titolo di Miglior Giovane Bartender, riconoscimento che premia le nuove promesse del mondo della miscelazione.

