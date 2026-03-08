La Parrocchia Nostra Signora del Santo Rosario – “Borgo Antico” di Milazzo si prepara a celebrare i Solenni Festeggiamenti in onore del Glorioso Patriarca San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa Universale.

Un appuntamento molto atteso dalla comunità parrocchiale e cittadina, che anche quest’anno si prepara a vivere un intenso cammino di preghiera e condivisione, culminante nella Solennità del 19 marzo e proseguendo con i festeggiamenti esterni nel mese di aprile.

Dal 10 al 18 marzo si terrà la tradizionale Novena a San Giuseppe, con il seguente programma quotidiano: 17.15 Santo Rosario, 17.45 Coroncina a San Giuseppe, 18 Celebrazione Eucaristica. Che preparerà a vivere uno dei momenti culminanti della Festa che sarà giovedì 19 marzo, Solennità del Glorioso Patriarca San Giuseppe. La giornata si aprirà alle 8 con lo sparo dei colpi a cannone e il suono festoso delle campane, che annunceranno alla città il giorno solenne. Seguiranno le Celebrazioni Eucaristiche.

A conclusione della Messa serale si svolgerà la tradizionale “Tavolata di San Giuseppe”, momento simbolo di ringraziamento, accoglienza e condivisione fraterna. La tavolata proporrà piatti legati alla tradizione della Festa di San Giuseppe, offerti da devoti, fedeli e realtà cittadine.

Al termine di ogni Celebrazione Eucaristica sarà benedetto il pane di San Giuseppe, segno semplice ma ricco di significato, legato alla devozione popolare.

I solenni festeggiamenti proseguiranno con gli eventi esterni in programma dal 16 al 19 Aprile, giorni in cui il Borgo Antico si animerà di fede, tradizione e partecipazione popolare.

Momento particolarmente atteso sarà la Sagra della Sfincia, in programma Sabato 18 Aprile, appuntamento che celebra uno dei dolci più tipici legati alla tradizione di San Giuseppe, richiamando numerosi fedeli e visitatori.

Gran finale domenica 19 aprile con l’Uscita Trionfale e la Solenne Processione del Glorioso Patriarca San Giuseppe, che attraverserà le vie del quartiere e del centro cittadino tra manifestazioni di fede e devozione, rinnovando un legame profondo tra il Santo e la comunità milazzese.

La festa di San Giuseppe rappresenta per Milazzo non solo un evento religioso, ma anche un importante momento di identità comunitaria, capace di unire generazioni diverse nel segno della fede, della tradizione e della solidarietà.

«Il Comitato Pro-Festeggiamenti San Giuseppe, insieme al parroco padre Stefano Scalzo – scrivono in un comunicato stampa – invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo percorso spirituale e ai successivi eventi esterni, riscoprendo la figura di San Giuseppe quale esempio di umiltà, silenzio operoso e custodia amorevole».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin