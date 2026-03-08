In occasione della Festa della Donna si è tenuto presso ASD Rudis di Milazzo un seminario evento sul mondo della Difesa Personale per le donne tenuto dal maestro Roberto Andaloro.

Il Seminario è stato suddiviso in due parti. La prima teorica, nella quale sono stati spiegati temi e concetti fondamentali quali la Consapevolezza, la Gestione Emotiva, l’Istinto di Sopravvivenza, gli effetti dello Stress e della Violenza a livello psicofisico, le Strategie migliori per gestire un’aggressione reale.

Sono stati messi in evidenza anche i limiti e gli errori dei classici Corsi di Difesa Personale, i falsi miti e le illusioni che ruotano intorno a questo mondo.

La seconda è stata dedicata alla Pratica effettiva che ha permesso alle oltre 30 ragazze e donne presenti di capire i propri limiti e le proprie potenzialità.

Alla fine tutte le partecipanti hanno espresso il loro entusiasmo e soddisfazione per questa importante esperienza.

I fratelli Salvatore e Roberto Andaloro da più di 20 anni operano in questo delicato settore che è la Realtà della Strada e hanno ideato un Programma molto particolare con basi scientifiche che è il C.A.T. Program e che oggi propongono a civili (uomini e donne) e a facenti parte di Forze dell’Ordine e Forze Armate.

