Il Castello di Milazzo è uno dei luoghi simbolo della città e uno dei complessi fortificati più suggestivi della Sicilia. Eppure, secondo Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord e candidata sindaco di Milazzo, questo straordinario patrimonio potrebbe esprimere molto di più del suo potenziale.

«È necessaria una visione strategica di valorizzazione. Il Castello di Milazzo è uno dei più belli della Sicilia – afferma Castelli – ma può diventare molto di più: un grande polo culturale e turistico capace di attrarre eventi, investimenti e visitatori durante tutto l’anno».

«L’idea – continua Laura Catselli – che sarà parte del programma di Sud chiama Nord per queste amministrative, è quella di avviare un percorso di riqualificazione architettonica e culturale capace di coniugare la tutela del patrimonio storico con nuove funzioni, anche sociali, sul modello di quanto avviene già in diverse città italiane, dove i castelli e le fortezze sono diventati centri di eventi, cultura e turismo. Milazzo merita di valorizzare davvero il suo patrimonio».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin