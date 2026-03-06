Un pomeriggio speciale, ricco di emozioni, sorrisi e autentica condivisione, quello vissuto ieri 5 marzo presso la sede dell’Associazione Italiana Persone Down – Sezione di Milazzo, dove la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Milazzo ha incontrato i ragazzi dell’associazione nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Siamo Eroi”.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro autentico tra due realtà diverse ma unite da un filo comune: il valore dell’eroismo quotidiano. Un eroismo fatto non soltanto di interventi in mare e operazioni di soccorso, ma anche di semplicità, sorrisi, coraggio e capacità di affrontare la vita con entusiasmo, aiutando gli altri e condividendo valori profondi di solidarietà e inclusione.

Nel corso del pomeriggio, gli uomini e le donne della Guardia Costiera hanno presentato ai ragazzi le molteplici attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, illustrando sia le funzioni operative di soccorso in mare sia le attività di coordinamento che quotidianamente vengono svolte per garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della vita umana in mare e la salvaguardia dell’ambiente marino.

Particolarmente coinvolgente è stata la parte “operativa” dell’incontro: i soccorritori marittimi hanno infatti mostrato ai ragazzi alcune delle dotazioni speciali utilizzate durante gli interventi in mare. I partecipanti hanno potuto vedere da vicino equipaggiamenti tecnici e dispositivi di sicurezza, scoprendo come funzionano e in quali situazioni vengono impiegati durante le operazioni di soccorso.

Attraverso immagini e video delle missioni svolte dalla Guardia Costiera, i ragazzi hanno potuto conoscere più da vicino il lavoro di chi ogni giorno opera per salvaguardare la vita in mare. Un momento di grande entusiasmo è stato quello in cui i giovani partecipanti hanno potuto interagire direttamente con i soccorritori, provando alcune attrezzature e scoprendo il valore del lavoro di squadra e dell’aiuto reciproco.

All’incontro hanno inoltre preso parte anche la Lega Navale Italiana – Sezione di Milazzo e il Blunauta Diving Center di Milazzo, realtà del territorio che da tempo condividono con i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down numerosi progetti legati all’esperienza del mare, contribuendo a promuovere percorsi di inclusione, crescita personale e conoscenza dell’ambiente marino.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di grande affetto e partecipazione con la consegna, a ciascun ragazzo dell’associazione, di uno speciale “Attestato di Amicizia” rilasciato dalla Guardia Costiera. Un riconoscimento simbolico ma profondamente significativo, consegnato ad ogni singolo partecipante – veri protagonisti della giornata – e definito come un attestato dedicato ad ogni “eroe”, proprio come il titolo dell’iniziativa promossa dalla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Presente anche Mauro Alioto della Blunauta diving center Milazzo.

