A San Filippo del Mela nasce “Fiori d’asfalto”, un progetto di educazione, inclusione sociale e benessere animale realizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con il comitato MiciAmici e finanziato con i fondi della democrazia partecipata 2025.

Il progetto prevede la realizzazione di installazioni artistiche (cucce e ciotole) per le diciassette colonie feline attive sul territorio comunale, coniugando educazione, inclusione sociale, benessere animale e decoro urbano.

«Si tratta – dichiara il sindaco Gianni Pino – di colonie regolarmente registrate all’Asp, oggetto di monitoraggio e sterilizzazione, ma spesso invisibili o mal integrate nel tessuto urbano. Il benessere dei nostri amici felini ci sta a cuore – prosegue il sindaco – per questo abbiamo accolto con interesse la proposta della Pro Loco, e ancor di più dei cittadini che si sono fatti parte attiva nel processo decisionale, votando e premiando il progetto di democrazia partecipata proposto».

Soddisfatto per l’ampia partecipazione popolare il Presidente della Pro Loco San Filippo del Mela, Giovanni Maimone: «Sono orgoglioso – dichiara – della risposta avuta dai cittadini filippesi, che spontaneamente si sono avvicinati per votare e far sì che vincesse il nostro progetto. Le Pro Loco, in quanto enti del Terzo Settore, incarnano i principi della democrazia partecipata attraverso la promozione del territorio, la cittadinanza attiva e la collaborazione con le istituzioni per il bene comune».

